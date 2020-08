Vorfall in Möglingen Streit zwischen Taxi- und Radfahrer

Möglingen - Wegen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Asperg, nachdem am Sonntag gegen 2.20 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Möglingen ein 45 Jahre alter Taxi-Fahrer und ein unbekannter Fahrradfahrer in einen Streit gerieten und dieser schließlich handgreifliche wurde.