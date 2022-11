Vorfall in Marbach Wer hat den Kinderroller geworfen?

In einem ungewöhnlichen Fall versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar: Am Sonntag gegen 17.50 Uhr haben zwei noch unbekannte Täter einen Kinderroller vom Hörnle-Steg hinunter auf einen Fußweg geworfen. Dabei verfehlte das Fahrzeug einen 28 Jahre alten Fußgänger nur um wenige Meter.