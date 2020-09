Vorfall in Ludwigshafen Auto-Fahrer attackieren sich nach Verkehrsunfall mit Pfefferspray

Demnach waren am Mittag zunächst zwei Autos in der pfälzischen Stadt zusammengestoßen. Der Fahrer eines der Fahrzeuge habe die drei Menschen in dem anderen Auto, darunter ein Kind, mit Pfefferspray besprüht. Der angegriffene Fahrer reagierte, indem er den Mann seinerseits mit Pfefferspray attackierte. Vermutlich sei ein länger zurückliegender Streit der Auslöser gewesen, hieß es.