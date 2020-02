Vorfall in Höpfigheim Rauch ruft Wehr auf den Plan

Rauch, der am Montagabend aus dem Heizungskeller eines Wohnhauses in Höpfigheim quoll, hat gegen 17.25 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Kameraden rückten mit 45 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus und die Floriansjünger mussten unter Atemschutz in den Kellerbereich vordringen. Wie sich herausstellte, war es an der Heizungsanlage vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand gekommen, der mit einer starken Rauchentwicklung verbunden war. Ein offenes Feuer war jedoch nicht ausgebrochen. Wie hoch der Schaden ist, der an der Heizungsanlage entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.