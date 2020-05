Vorfall in Duisburg-Marxloh Laschet: Rechtsfreie Räume werden in NRW nicht toleriert

"Rechtsfreie Räume werden in Nordrhein-Westfalen nicht toleriert", sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf. Es gelte das Null-Toleranz-Prinzip: "Die, die da in Duisburg versucht haben, den Staat herauszufordern, denen hat der Innenminister entgegengehalten: "Wir haben einen langen Atem." Das unterstreiche ich in vollem Umfang."