Vorfall in Düsseldorf Zoll findet dieses kranke Katzenbaby im Handgepäck

Düsseldorf - Ein wahrscheinlich erst vier Wochen altes Katzenbaby mit gebrochenem Schwanz hat der Zoll am Düsseldorfer Flughafen im Handgepäck eines Passagiers aus Tunesien gefunden. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, gab der 29-Jährige an, das Kätzchen auf der Straße gefunden und als Geschenk für seine Tochter mit nach Deutschland gebracht zu haben.