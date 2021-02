Vorfall in der Schorndorfer Innenstadt Antifa-Gruppe greift AfD-Stand an

Der Info-Stand der AfD wurde bei dem Angriff vollständig zerstört. Der 36-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer flüchteten anschließend über die Kirchgasse in Richtung Bahnhof. Dort nahm die Polizei drei Personen vorläufig fest. Zwei weitere Personen wurden im Bereich der Fußgängerbrücke bei der Remsstraße in Schorndorf festgestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen.