Vorfall in den Thermen in Böblingen Frau in Umkleide gefilmt

In einer Therme in Böblingen am Hexenbuckel kam es am Mittwoch gegen 21.10 Uhr zu einem Vorfall in den Umkleidekabinen. Eine 30-Jährige zog sich gerade um, als sie bemerkte, dass ein Smartphone in die Kabine gehalten wurde. Da die Kamera nach oben zeigte, wurde sie augenscheinlich aufgenommen. Durch die 30-Jährige und den Bademeister konnte in der Folge ein 36-Jähriger gestellt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden Polizeibeamte ein Smartphone und einen USB-Stick. Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige und einem Strafverfahren rechnen.