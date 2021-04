Vorfall in Bielefeld Verkehrsschild landet nach Unfall in Badezimmer

Die Frau hatte gegen 2.30 Uhr ein lautes Geräusch und ein davon rasendes Auto gehört. „Sie ging in ihr Badezimmer und fand dort auf dem Boden ein Verkehrsschild. Das Fenster und ein Hängeschrank waren beschädigt“, teilte die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch zu dem Vorfall am Montag mit.