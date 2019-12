Vorfall in Benningen Einbrecher an Gemeindehalle

Ein Unbekannter hat versucht, in die Gemeindehalle einzubrechen. Der Täter trieb zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, sein Unwesen an dem Gebäude. Er hinterließ Aufbruchspuren an verschiedenen Außentüren der Halle. Offensichtlich sei es dem Einbrecher aber nicht gelungen, die Zugänge zu öffnen, teilt die Polizei mit.