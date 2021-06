Vorfall in Benningen 76-Jähriger von Hund gebissen

Benningen - In Benningen ist am Montagmorgen ein 76-Jähriger von einem Hund gebissen worden. Jetzt sucht das Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 / 90 00, Zeugen, die gegen 8.15 Uhr den Vorfall zwischen dem Mann und einer noch unbekannten Frau beobachtet haben. Die Frau ging mit drei Hunden spazieren. Der Mann befand sich gerade auf dem Gehweg am Ende der Max-Eyth-Straße in Benningen, als einer der drei Hunde bellend auf ihn zu rannte.