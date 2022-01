Vorfall in Bayern Streit über Handy zwischen Mutter und Sohn eskaliert

Bad Neustadt an der Saale - Eine Mutter ist mit ihrem Sohn wegen dessen Handynutzung derart in Streit geraten, dass am Ende die Polizei in Unterfranken eingreifen musste. Die 37-Jährige habe ihrem Sohn vorgeworfen, dass er schon den ganzen Tag nur am Handy in der Wohnung in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) verbringe, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Sie habe dem Teenager daher am Freitag die weitere Nutzung des Geräts untersagen wollen - daraufhin habe sich ein heftiger verbaler Streit zwischen den beiden entwickelt.