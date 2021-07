Vorfall in Bayern Mann attackiert nach Kündigung Rentner aus Baden-Württemberg

Schwangau - Ein betrunkener Mann hat in Schwaben in Bayern völlig die Nerven verloren, nachdem ihm laut Polizei gekündigt worden war. Den Ermittlern zufolge beschimpfte der 53-Jährige am Samstag nach der Kündigung in Schwangau im Landkreis Ostallgäu Kollegen und Gäste in dem Gastronomiebetrieb, in dem er gearbeitet hatte.