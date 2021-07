Vorfall im Wellarium Frau und Tochter in Umkleide fotografiert

Steinheim - In der Familienumkleide des Steinheimer Wellariums hat ein Unbekannter am Montag, 12. Juli, gegen 16.25 Uhr eine Frau und ihre vierjährige Tochter fotografiert. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, hielt er sich dazu in einer angrenzenden Einzelkabine auf, schaute unter der Trennwand durch und fotografierte mit Blitzlicht. Trotz einer sofortigen Nachschau konnte die Frau keine verdächtige Person mehr entdecken.