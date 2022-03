Vorfall bei VfB Stuttgart gegen Gladbach Ordner attackieren Gladbach-Fans brutal

Das sagen die Polizei und der VfB dazu

Von einer Eskalation hat die Stuttgarter Polizei indes nichts mitbekommen. „Nach unserem Kenntnisstand lösten Becherwürfe im Gästeblock den Einsatz der Ordner aus, darüber hinaus ist uns nichts bekannt“, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Der VfB Stuttgart hat bereits am Samstagabend reagiert. So antwortete das VfB-Service-Team der Gladbacher Fanhilfe auf Twitter, dass beide Vereine im Austausch stünden, das Material sammeln und die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten werden.

Diese Vorgehensweise bestätigte VfB-Pressesprecher Tobias Herwerth gegenüber unserer Redaktion: „Bezüglich dieses Videos stehen wir in engem Kontakt mit den Gladbacher Kollegen, Sicherheitsbeauftragten und dem Ordnungsdienst und sammeln nun weitere Informationen“.

Am Sonntagmittag hat dann auch der VfB auf seiner Homepage ein Statement zu den Vorfällen veröffentlicht: „Am Rande des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach hat es am Samstagabend Auseinandersetzungen im Gästeblock zwischen Fans sowie zwischen Fans und Ordnern gegeben, bei denen es Verletzte gab. Der VfB Stuttgart distanziert sich von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist. Noch am Samstagabend hat das Sammeln von Bildmaterial und Zeugenaussagen sowohl von Fans als auch von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes begonnen. Beide Vereine stehen im Austausch, sichten das Material und werden die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten. Wir bitten um Verständnis, dass wir etwas Zeit brauchen werden, um ein möglichst lückenloses Bild zu erhalten. Sobald die Aufarbeitung abgeschlossen ist, werden wir darüber informieren“.