Vorfall auf L1115 Smart-Fahrer nach Nötigung gesucht

Ein 20-jähriger Mann befuhr am Abend die Landesstraße aus Richtung Backnang kommend in Richtung Großaspach. Hinter ihm fuhren ein weißer Smart sowie ein blauer BMW. Zwischen der Abzweigung L1124 in Richtung Rielingshausen und der Einmündung Heilbronner Straße überholte der BMW-Fahrer nach Polizeiangaben beide vor sich fahrenden Pkw und bremste sein Fahrzeug danach bis zum Stillstand herunter. Anschließend stieg er aus und schlug gegen die Scheibe des 20-jährigen Mannes und forderte ihn auf, auszusteigen. Da dieser sich jedoch im Auto eingeschlossen hatte, stieg der Mann wieder ein und setzte seine Fahrt in Richtung Kleinaspach fort.