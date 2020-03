Vorfall am Winnender Bahnhof 26-Jähriger bedroht Mann mit Messer

Eine alarmierte Streife der Landespolizei nahm den Polizeibekannten vorläufig fest. Der DB-Mitarbeiter erlitt durch den Vorfall blutige Abschürfungen und Prellungen an Kopf und Gliedmaßen, sowie eine Verletzung am Finger. Bundespolizisten verbrachten den mit fast 3,3 Promille alkoholisierten 26-Jährigen im Anschluss auf das örtliche Bundespolizeirevier. Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde dann am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den angeregten Untersuchungshaftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte. Polizeibeamte brachten den 26-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.