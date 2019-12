Vorfall am Marbacher FSG Schülerchat mit drastischen Folgen

Die ist zwar auch nicht die Aufgabe von Schulen. Dennoch, so Sauter, sei das FSG „sehr umfassend an dem Thema dran“, weil man sich des staatlichen Auftrags und der Verantwortung den Schülern gegenüber bewusst sei. So werde immer wieder über die Risiken aufgeklärt. Eltern von Fünft- und Sechstklässlern würden umfassend, auch über die rechtliche Seite, informiert. Beispielsweise darüber, dass auch ein Klassenchat Privatsache und nicht Angelegenheit der Schule ist. Mit dem Kollegium würden unter anderem Handlungsmöglichkeiten – vom Nachsitzen mit Gespräch bis zur Präventionsveranstaltung mit der Polizei - erörtert. Die allerletzte Möglichkeit sei ein Schulverweis. Für die Schüler gebe es in der fünften Klasse einen Basis-Medienkurs, in der sechsten und in der siebten Auffrischungsmodule.