Ein 18-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in der Industriestraße einen Vorfahrtsfehler begangen, der zum Zusammenstoß geführt. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Audi in Richtung Murr unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Wahlwiesenstraße übersah er dann wohl aus Unachtsamkeit den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 54-Jährigen. Die Autos blieben trotz Schäden noch fahrbereit. Der entstandene Schaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.