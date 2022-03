Vorentscheid für den Eurovision Song Contest Diese Acts wollen Deutschland beim ESC vertreten

Auch er gehört zu den möglichen Acts, die Deutschland vertreten könnten: Eros Atomus. Nachdem es bei „The Voice Kids“ nicht klappen sollte, bewarb sich der heute 21-Jährige 2018 bei „The Voice of Germany“. Im Team von Michi und Smudo von den Fantastischen Vier schaffte er es ins Finale. Sprachliche Barrieren dürfte er im Falle einer ESC-Teilnahme nicht haben, der Sänger spricht sieben Sprachen.

Auch Maël & Jonas kennt der ein oder aus dem „The Voice of Germany“-Kosmos. 2020 schaffte es das Duo mit Nico Santos als Coach auf den dritten Platz. Mit ihrem Song „I Swear To God“, der in Teamarbeit entstanden ist, wollen die Freunde Lebensenergie versprühen und die Zuschauerinnen und Zuschauer fröhlich machen.

Der letzte Act besteht aus mehreren Künstlern und hat sich als Nico Suave & Team Liebe für den deutschen Vorentscheid zusammengefunden. Nico Suave hat bereits mehrere Alben veröffentlicht und für andere Künstler wie Adel Tawil oder Glasperlenspiel Songs geschrieben. Mit ihrem Beitrag „Hallo Welt“ möchte die Gruppe die Menschen anregen, wieder enger zusammenzurücken.

Russland darf nicht am ESC teilnehmen

Das ESC-Finale wird am 14. Mai in Turin stattfinden, weil im vergangenen Jahr die italienische Band Maneskin den Wettbewerb gewann. Russland darf wegen seines Angriffs auf die Ukraine nicht am ESC teilnehmen.

Deutschland hatte in den vergangenen Jahren mit Ausnahme des vierten Platzes von Michael Schulte im Jahr 2018 durchweg enttäuscht und auf einem der letzten Plätze abgeschnitten. Gewinnen konnte Deutschland den Wettbewerb bisher nur zweimal: Vor genau 40 Jahren gewann 1982 Nicole mit „Ein bisschen Frieden“, 2010 dann Lena mit „Satellite“.