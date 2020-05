Vorbereitungen für Eröffnung laufen Lemberghalle wird derzeit saniert

Das ist insofern etwas überraschend, als noch im Oktober 2018 der damalige Kämmerer Jörn Wenzelburger die Lemberghalle und die dazugehörige Gastronomie als „gut in Schuss“ bezeichnet und betont hatte, man habe da einiges investiert. Vor allem die Vollküche sei mit Kipper, Gasofen und Kombidämpfer sehr gut eingerichtet. Doch so ganz war man wohl doch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Der neue Pächter Gezim Lika jedenfalls erklärte dieser Zeitung gegenüber, es habe schon Pläne für eine Erneuerung gegeben, als er in die Verhandlungen eingetreten sei. Die Geräte seien zum Teil uralt gewesen und hätten auch nicht mehr alle funktioniert. Etwa 60 bis 70 Prozent müssten erneuert werden, ebenso die Gasleitung. Nicht mehr zeitgemäß seien auch die Kühlräume gewesen: „Die wären für eine neue Konzession nicht mehr freigegeben worden“, ist sich Lika sicher. Und wenn man ohnehin an so etwas ranmüsse, sei es besser, das noch vor dem Betriebsstart zu machen, damit man dann ungestört arbeiten könne. Er habe mit dazu beigetragen, dass man mit dem Budget so viel wie möglich gestalten konnte, und sehe das als eine gemeinsame Investition.