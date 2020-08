Vorbereitung des VfB Stuttgart Bundesligist bestreitet Testspiel gegen Strasbourg

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison vereinbart. Die Partie gegen den französischen Erstligisten Racing Strasbourg werde am 5. September (16.30 Uhr) im heimischen Robert-Schlienz-Stadion ausgetragen, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Aufgrund der Coronavirus-Krise dürfen keine Zuschauer kommen.