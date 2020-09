Vorbehalte in Pleidelsheim Ärger über Pläne halten weiter an

Das Areal „Bietigheimer Weg“ in Großingersheim soll wachsen. Rund 20 000 Quadratmeter sollen dort in Zukunft der Firma Atlanta zur Verfügung stehen – das haben die in einer Verwaltungsgemeinschaft organisierten Kommunen Bietigheim-Bissingen, Tamm und Ingersheim im April entschieden. Doch die Pläne stoßen bei den Nachbarn nicht immer auf Begeisterung, so auch in Pleidelsheim. Hier wird nämlich befürchtet, dass der Durchgangsverkehr auf der Ortsdurchfahrt – der Landesstraße 1125 – noch weiter zunimmt. Und die Hauptstraße ist sowieso schon bedingt durch Lärm und den Fahrbahnzustand ein Sorgenkind, das oft für Kritik sorgt (wir berichteten).