Voraussichtliche Startelf gegen den VfL Osnabrück Der Druck auf den VfB Stuttgart nimmt zu

Stuttgart - Pellegrino Matarazzo dürfte schon vor seiner Unterschrift beim VfB geahnt haben, was der Trainerjob in Stuttgart mit sich bringt – nun spürt er es an jedem Tag. „Der Druck ist enorm“, sagt der 42-Jährige vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück an diesem Sonntag (13.30 Uhr): „Wir müssen das ausblenden und das richtige Maß an Spannung finden, um Leistung zu bringen.“