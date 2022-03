Voralpen in Bayern Mehrere Bergwanderer stürzen bei Touren in den Tod

Bei Bergwanderungen sind am Wochenende in Bayern mehrere Menschen ums Leben gekommen. Besonders tragisch endete für eine vierköpfige Gruppe ein Ausflug in den Voralpen in Oberbayern: Drei von ihnen stürzten bei der gemeinsamen Wanderung in den Tod. Eine Begleiterin wurde Zeugin des Unglücks und erlitt einen Schock, wie die Polizei am Sonntag berichtete.