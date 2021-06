Vor Wimbledon-Auftakt Kerber: Herz und Leidenschaft für Tennis immer noch da

Der Wunsch, ein großes Turnier zu gewinnen, sei immer noch da, sagte die einstige Siegerin der Australian und US Open. "Auch Olympia in Tokio steht vor der Tür. Ein großes Finale in einem vollen Stadion wäre ein Traum. Ich werde mein Karriereende aber nicht davon abhängig machen, ob ich noch etwas gewinne", fügte Kerber hinzu. 2016 hatte sie in Rio Olympia-Silber geholt.