Vor Spiel gegen Portugal Bundestrainer Löw sucht die Durchschlagskraft

Löw sieht genug Offensivkraft im Team

"Wir haben genug Offensivkräfte auf dem Platz gehabt", wehrte Löw die Frage nach möglichen Änderungen ab. Immerhin: Leon Goretzka steht nach seinem Muskelfaserriss gegen Portugal zumindest als Wechseloption im Mittelfeld wieder zur Verfügung. Ob Leroy Sané als Sturmalternative eine Chance in der Startelf bekommen soll, wie vorsichtig von Kumpel Gündogan ins Spiel gebracht, wird Löw in den letzten Trainingseinheiten für sich bewerten.

Zumindest die Abläufe werden - wie offenbar langfristig geplant - modifiziert. Das Abschlusstraining am Freitag findet nicht in der Arena in München statt. Stattdessen wird der Bundestrainer die DFB-Elf bereits am Vormittag im Teamquartier in Herzogenaurach zur letzten Übungseinheit bitten. Diese Variante wird von der UEFA in den Turnierregularien erlaubt. Für das Training wird wieder die Abgeschiedenheit auf dem Adidas-Gelände genutzt.

