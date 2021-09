Vor Sondierungen Grüne und FDP tagen am Freitag in größerer Runde

Die SPD hatte am Dienstag angekündigt, sie wolle ihrerseits bereits in dieser Woche Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP für eine Ampel-Koalition aufnehmen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bekräftigte das Gesprächsangebot am Mittwoch. Grüne und FDP sollten „klug genug sein, das Angebot von uns, jetzt bald Gespräche, Sondierungen für eine Koalition zu führen, auch ergreifen“, sagte er am Mittwoch in Berlin nach einer Fraktionssitzung.