Vor Sanierung in Marbach Suche nach Standort für Wochenmarkt läuft

Es sei ohnehin nicht ideal, den Markt hin und her zu rutschen, meinte Ulrich Frech von der CDU in der Sitzung in Richtung Hendrik Lüdke und empfahl stattdessen, „ganz groß zu denken“. Warum sperre man an Samstagen nicht den König-Wilhelm-Platz oder die Güntterstraße, um dort Gemüse, Käse, Obst und Co. feilzubieten? Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern mahnte, bei all dem die Einzelhändler in der Stadt nicht zu vergessen. Denn die lebten von dem Markt als Umsatzbringer.