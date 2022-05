Vor Partie des VfB Stuttgart gegen Köln Fans fiebern Spiel entgegen – Schlossplatz fest in Kölner Hand

Wenn der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag den 1. FC Köln zum Saisonfinale in der Mercedes-Benz-Arena empfängt (15.30 Uhr/Liveticker), wird die Hütte in Bad Cannstatt wieder voll sein. Während es für die Kölner noch um einen Europa-League-Platz geht (bei Sieg in Stuttgart und gleichzeitiger Niederlage oder Unentschieden von Union Berlin gegen Bochum), ist für die Schwaben noch der direkte Klassenerhalt drin (bei Sieg gegen Köln und gleichzeitiger Niederlage von Hertha gegen Dortmund) – entsprechend angespannt ist die Lage bei den Teams und den Fans vor der Partie.