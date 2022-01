Vor Herzogin Kate und Meghan Victoria von Schweden ist beliebtester Royal

München - Zum zweiten Mal in Folge haben Frauen in Deutschland Kronprinzessin Victoria von Schweden zur beliebtesten royalen Persönlichkeit gewählt. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag der Illustrierten „Frau im Spiegel“ landete die älteste Tochter von Königin Silvia auf Platz eins, wie das Magazin am Mittwoch berichtete. Demnach nannten 20 Prozent der Leserinnen die 44-Jährige. Besonders gut kam Victoria bei Frauen im Alter von über 50 Jahren an.