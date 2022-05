Vor Europa League Frankfurt und Leipzig mit Bundesliga-Pflicht

Europa League hat für Frankfurt oberste Priorität

Für die Hessen geht es in der Liga um nichts mehr, dafür winkt in der Europa League der erste europäische Titel seit 42 Jahren. Kein Wunder, dass sich in der Mainmetropole nach dem 2:1 bei West Ham United alles um das zweite Duell mit dem englischen Premier-League-Club vor heimischer Kulisse dreht. "Man muss nicht um den heißen Brei herumreden: das Donnerstag-Spiel hat oberste Priorität. Die Aufstellung wird mit Blick auf die Belastungssteuerung für West Ham ausgerichtet sein", kündigte Glasner vor der Partie in Leverkusen an. Definitiv fehlen werden der gesperrte Stürmer Rafael Borré, der erkrankte Abwehrchef Martin Hinteregger, der verletzte Offensivspieler Jesper Lindström und Mittelfeldmann Sebastian Rode aus Belastungsgründen.

Die Konstellation weckt Erinnerungen an 2019. Auch damals musste die Eintracht zwischen den Europa-League-Halbfinals gegen den FC Chelsea nach Leverkusen - und ging dort mit 1:6 unter. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen. "Wir nehmen die Aufgabe ernst und wollen sie seriös angehen", versprach Glasner. "Ich erwarte, dass jeder das Bestmögliche gibt."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker - Aranguiz, Palacios - Diaby, Azmoun, Paulinho - Schick

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Jakic, Sow - Knauff, Kostic - Hauge, Kamada - Ache

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Friedrich, Elvedi, Beyer - Lainer, Neuhaus, Koné, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Embolo

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Adams, Angelino - Forsberg - Nkunku, Silva