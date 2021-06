Vor EM-Achtelfinale Rüdiger und Gündogan bei DFB-Abschlusstraining

Nach drei Gruppenspielen in München geht das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei dieser EM erstmals auf eine Reise ins Ausland. Am späteren Nachmittag hebt der Charterflieger mit dem DFB-Tross von Nürnberg nach London ab. Im Wembley-Stadion steht am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) der Klassiker England gegen Deutschland an.