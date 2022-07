Vor der Sommerfreizeit Hütte in Ferienlager brennt ab

Ein Brand bringt Unruhe in die Vorbereitungen des evangelischen Jugendwerks und des CVJM für den Bezirk Marbach für deren Ferienfreizeiten in Oberschwaben. Die Sanitär- und Lagerhütte auf einem Zeltplatz am Metzisweiler Weiher in der Nähe von Eintürnenberg im Landkreis Ravensburg ist am Dienstag vollständig niedergebrannt.