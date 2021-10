Vor der Premiere gegen RB Leipzig So sieht das neue Stadion des SC Freiburg aus

Doch allen Startschwierigkeiten zum Trotz ist der Optimismus riesig. „Mit dem neuen Stadion machen wir uns wirtschaftlich noch einmal stärker, um mehr in den sportlichen Bereich investieren zu können. Wir gehen mit Ehrgeiz in die nächsten Jahre“, sagte SC-Finanzchef Oliver Leki vor der Bundesliga-Premiere in der neuen Arena im Nordwesten der Stadt, die 34 700 Zuschauern Platz bietet.