Vor der Partie gegen den VfL Osnabrück Der VfB Stuttgart will Revanche für das 0:1

Stuttgart - Der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart kommt nach der Corona-Pause allmählich in Schwung: Auf zwei Niederlagen (gegen Wehen-Wiesbaden und Kiel) folgten die Siege über den Hamburger SV und Dynamo Dresden. Gegen den VfL Osnabrück peilt das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo an diesem Sonntag (13.30 Uhr) im Geisterspiel in der Mercedes-Benz-Arena den dritten Dreier in Folge an. Das Hinspiel am 9. November 2019 an der Bremer Brücke hatte der VfB mit 0:1 verloren – nicht völlig unverdient. Damals war noch Tim Walter Chefcoach, doch sein Team schaffte es nicht, Struktur ins Spiel zu bringen und sich Torchancen zu erarbeiten. Das goldene Tor schoss ausgerechnet ein ehemaliger Profi der Stuttgarter Kickers. Wenn Sie wissen wollen, wer es war, klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.