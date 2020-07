Vor der Küste der Insel Ameland 14-jähriges deutsches Mädchen tot aus Nordsee geborgen

Nes - Vor der Küste der niederländischen Insel Ameland ist nach tagelanger Suche ein vermisstes 14-jähriges deutsches Mädchen tot geborgen worden. Das Mädchen war vor knapp einer Woche ertrunken. Ein Rettungsteam hatte die Leiche bei einer Bohrinsel gefunden und an Land gebracht. Sie wurde den Eltern übergeben, teilte die Polizei am Freitagabend in Nes auf Ameland mit.