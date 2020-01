Vor der Eröffnung Academy Museum: Hollywoods Millionen-Projekt

Die Filmakademie, die alljährlich die Oscars verleiht, scheut für ihr Mega-Projekt keine Kosten. Neben dem eleganten Altbau am Wilshire Boulevard in Los Angeles - über Glasbrücken verbunden - ragt eine kolossale, futuristische Kugel aus Glas, Stahl und Beton in den Himmel. Getragen von bebensicheren Stelzen, entworfen von dem italienischen Stararchitekten Renzo Piano, der durch Bauten wie das Centre Pompidou und den dreieckigen Londoner Wolkenkratzer "The Shard" berühmt ist.