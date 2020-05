Vor dem Spiel gegen den HSV Viel Sand im Getriebe beim VfB

Dennoch sind die Probleme des VfB unübersehbar – und sie sind vielschichtig. Die sportliche Ausbeute mit null Punkte in den Partien gegen den Tabellen-Siebten und den 17., sie ist blamabel, was die Tränen des Roberto Massimo nach dem Abpfiff in Kiel anschaulich demonstrierten. „Ich weiß, dass solche Fehler nicht passieren dürfen. Ich werde mein Bestes für diesen Verein geben damit wir am Ende unsere Ziele erreichen“; entschuldigte sich Massimo auf Instagram. Vor dem 1:2 und 1:3 in Kiel hatte er sich zwei individuelle Fehler geleistet.