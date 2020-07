Vor dem Rielingshäuser Kindergartenprovisorium Abbau von Schild löst Unverständnis aus

Jens Knittel erinnert daran, dass die Spielfläche im Grunde direkt bis zur Hauptstraße reiche. Er will sich also gar nicht ausmalen, was passiert, wenn jemand die Kontrolle über sein Auto verliert und in die Grünfläche schlittert. Dazu komme der „Höllenlärm“, den die Fahrzeuge bei hohem Tempo und beim Beschleunigen verursachen, erklärt er. Angesichts dieser Gemengelage habe man sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung an dieser Stelle starkgemacht. Und das Landratsamt ließ das Tempo-50-Schild am 21. November vergangenen Jahres schließlich sogar aufstellen. Abgebaut wurde es allerdings schon am 21. April wieder – weil sich nach Einschätzung des Kreishauses die Situation entscheidend gewandelt hatte: Eine Leitplanke war mittlerweile montiert worden. Jens Knittel erklärt, dass man sich im Ortschaftsrat zusätzlich zu der Geschwindigkeitsbegrenzung eine weitere Schutzvorrichtung gewünscht hatte. Die Wahl sei letztlich auf besagte Leitplanke mit Begrünung gefallen.