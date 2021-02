Vor dem Duell der Traditionsclubs So viel VfB Stuttgart steckt im FC Schalke 04

An diesem Samstag (15.30) gastieren die Schalker beim VfB Stuttgart und unternehmen den nächsten verzweifelten Versuch, doch noch irgendwie den Anschluss nach oben herzustellen. Zumindest an einem fehlt es nicht: an Insiderkenntnissen über den Gegner. Jedenfalls arbeiten beim Revierclub viele Menschen, die ihr Geld einst beim VfB verdient haben.