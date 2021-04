Vor dem Berliner Hauptbahnhof Denkmal von Klaas Heufer-Umlauf darf bleiben

Berlin - Ein ungewöhnliches Denkmal begrüßt jetzt Hauptstadt-Touristen: Die neue überlebensgroße Statue des Spaßmachers Klaas Heufer-Umlauf vor dem Berliner Hauptbahnhof soll erst einmal stehen bleiben. Das sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag. „Wir waren in die Vorbereitungen zu dieser Aktion involviert und haben die außergewöhnliche Idee gern unterstützt.“ Die Statue dürfe erst einmal an diesem Ort stehen bleiben. Das Klaas-Standbild stehe auf der Terrasse des Berliner Hauptbahnhofs. Damit ist die Bahn zuständig.