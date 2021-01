Außenminister mit Vorstoß Maas: Geimpfte in Restaurants und Kinos lassen

Auf der Kreisstraße bei Affalterbach

Eine Leichtverletzte nach Pkw-Überschlag

Marbach - Am Samstag gegen 15.55 Uhr befuhr eine 19-jährige Hyundai-Lenkerin die Kreisstraße von Affalterbach kommend in Richtung Remseck-Hochdorf. Am Ende einer Rechtskurve kam die Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab.