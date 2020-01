Voodoo Jürgens im Merlin Stuttgart Bsoffene Gschichten

Zumindest in den Geschichten, die Voodoo Jürgens so empathisch vorträgt, spielt Alkohol direkt oder indirekt fast immer eine Rolle. Kann nicht der schwankende Gang des Trinkers eine aus den Fugen geratene Welt wieder geraderücken? So mag es dem einen oder anderen scheinen, der sich schon länger über Politik und Lebensgefühl in Österreich wundert. In der ersten Single zu seinem neuen Album schlüpft Voodoo Jürgens aber nicht nur in die Rolle des Erzählers, sondern erklärt auch, was so viele seiner Protagonisten umtreibt: „Angst haums“.