Von Winzerhausen zum Abstetterhof Lückenschluss im Radwegnetz erhofft

Aber: Die Voraussetzung für einen schnellen Bau des Wegs ist gegeben. Eine zeitaufwendige Flurbereinigung fand bereits vor wenigen Jahren ihren Abschluss, sodass kein Grunderwerb mehr notwendig ist. „Und das ist ja das, was oft viel Zeit in Anspruch nimmt“, sagt der Verbandsbauamtsleiter Jürgen Ruoff. Auch die Landkreise Ludwigsburg und Heilbronn gaben grünes Licht. „Wir als Landkreis begrüßen die Initiative und werden unserem Kreistag diese Maßnahme zur Förderung vorschlagen. Die Planung und Realisierung liegt bei den beiden Gemeinden. Der Landkreis tritt hier als Förderer auf“, schreibt Pressesprecher Frank Wittmer von der Ludwigsburger Behörde. Und: Es deutet sich an, dass die Gemeinde Ilsfeld den Großbottwarern das Gebäude der einstigen Wasserversorgung vom Abstetterhof überlässt, das direkt an der Straße und damit im Weg steht. Hier erfolgt eine letzte Prüfung, ob das ungenutzte Gebäude nicht doch gebraucht wird, ansonsten soll es dem Radweg geopfert werden. Im Kostenvoranschlag von Jürgen Ruoff ist für diesen Fall bereits ein Teilabriss mit eingerechnet. „Müsste der Weg am Gebäude vorbeiführen, wäre er nur 1,8 Meter breit, würde in der Breite also fast halbiert“, schildert Ruoff.