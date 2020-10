Von William McKinley bis Donald Trump Die amerikanischen Präsidenten seit 1900

Wer auch immer am 3. November gewählt wird, er reiht sich in eine Reihe an namhaften Vorgängern ein. Seit 1900 sind 21 verschiedene US-Präsidenten im Amt gewesen, Trump miteingerechnet. Dass die Zahl so groß ist, hängt auch damit zusammen, dass das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika nur für zwei Amtsperioden vereidigt werden darf. Lediglich Franklin D. Roosevelt blieb wegen des Zweiten Weltkriegs länger im Amt und regierte bis zu seinem Tod zwölf Jahre lang. Anschließend wurde das bis dahin informale Prinzip der zwei Amtszeiten zum offiziellen Gesetz.