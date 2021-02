Von Syrien nach Erdmannhausen Das Praktikum im Rathaus soll Sprungbrett sein

Besonders wichtig sei es für ihn gewesen, die Sprache, aber auch die Kultur seiner neuen Heimat kennenzulernen. Ohne Deutsch gehe das nicht, so schwer die Sprache auch sei. Denn nur so könne man auch mit den Leuten im Ort in Kontakt kommen. Weil er aber inzwischen viel und gut deutsch spricht, versucht Mohammad Alnady nebenher bei einem Online-Kurs noch sein Englisch aufzupolieren, da es etwas eingerostet ist. Ebenso wie sein Französisch. In Syrien hatte er französische Literatur studiert und auch ein Diplom in Marketing gemacht. Doch dann musste die Familie fliehen.