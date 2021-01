Von Sydney bis New York Wie die Menschen weltweit das neue Jahr begrüßten

New York - Überschattet von der Corona-Pandemie hat die Welt den Jahreswechsel begangen: Mit großen Feuerwerken, aber großteils ohne Besucher, starteten die Menschen in Städten wie Sydney, New York und Berlin in der Nacht zu Freitag ins neue Jahr - in der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. In New York wurden nur wichtige Helfer in der Corona-Krise zu der Veranstaltung am Times Square eingeladen.