Von Steuern bis Vignetten Das ändert sich für Autofahrer im neuen Jahr

Stuttgart - Ein ereignisreiches Jahr 2020 neigt sich so langsam dem Ende zu. Zeit, sich mit dem nächsten Jahr zu beschäftigen. Welche Änderungen kommen auf die Menschen zu? Auf was müssen sich die Bürger einstellen? Heute richten wir den Blick auf die Straße und beschäftigen uns damit, was Autofahrer im kommenden Jahr beachten müssen.