Von Steinheim nach Tschechien Autobande schlägt in Sekunden zu

Für einen Transport sollte er 300 Euro erhalten, ein Viertel seines Monatslohns. In der Nacht des 19. November 2019 war es dann soweit: Der 23-Jährige übernahm in Steinheim einen rund 65 000 Euro teuren BMW und fuhr auf der A6 in Richtung Nürnberg, als ihn die Polizei stellte. Die Besitzer hatten das Fehlen ihres Wagens in der Einfahrt frühzeitig bemerkt. Als die Ermittler die Handys auswertete, stießen sie auf einen zweiten Diebstahl nur ein paar Tage zuvor. Der Angeklagte gab zu, dass sein erster Auftrag bereits in der Nacht auf den 15. November stattfand.